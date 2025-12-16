Коледа и Нова година с музика, кино и звезди по Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR ще предложи богата и цветна празнична програмна схема за коледно-новогодишния период. Между 24 декември и 4 януари зрителите ще могат да се насладят на премиерни филми, празнични концерти на любими български изпълнители и специални тематични издания на актуални предавания.

Празничното телевизионно настроение ще започне още на 24 декември с най-доброто от годината от сутрешния блок „България сутрин“. Програмата ще продължи със забавни и трогателни коледни филми, сред които премиерното за ефира заглавие „Коледното куче беглец“ от 16:50 ч.

За Бъдни вечер Bulgaria ON AIR ще зарадва зрителите и с празничен концерт на обичаната певица Деси Добрева от 19:00 ч., както и с игралния филм „Коледа с принц“. От 22:40 ч. за първи път в ефира ще бъде излъчен и акустичният концерт на група „Атлас“.

Любима българска музика, коледни филми и много празнично настроение ще очакват зрителите и в трите коледни дни. Сутринта на 25 декември ще започне с подбрани моменти от „България сутрин“, последвани от концерт на Михаела Филева от 11:45 ч.

Програмата продължава с поредица от празнични филми, сред които „Чудо на коледното езеро“ от 16:30 ч. и „Коледен билет“ от 19:00 ч. В праймтайм – от 20:40 ч., ще бъде излъчен юбилейният концерт на Веселин Маринов по повод 40 години на сцена.

На 26 декември Bulgaria ON AIR ще предложи богата селекция от коледни игрални филми, сред които „Лъжлива Коледа“, „Втори шанс на Коледа“ и „Наследството на надеждата“. Празничната вечер ще завърши с концерт на екстравагантния Цецо Елвиса и бенд „Viva Las Vegas“.

И на 27 декември програмата ще остане изцяло празнична и развлекателна, създавайки усещане за семеен уют. Зрителите ще видят игрални филми като „Силите на свободата“ и премиерния „Семейна Коледа“. От 19:00 ч. ще бъде излъчена и годишната церемония по награждаване на най-добрите български спортисти и треньори в бойните спортове – „Златен пояс 2025“. В следващите дни националната политемтична телевизия ще предложи качествени заглавия като „Хемингуей“, „Царят на смеха“, „Голямото приключение на Ауси и Тод“ и „Камериерката“.

Финалният ден на 2025 година – 31 декември, ще започне с филма „Фермерът и красавицата“, а най-интересните акценти предстоят с напредването на деня. От 19:00 ч. зрителите ще видят специалното обзорно аналитично предаване за 2025 г. „Големите поЛедици“ с водещ Миглена Георгиева, което по хумористичен начин ще припомни най-запомнящите се моменти от изминалата година.

Празничната вечер ще продължи с впечатляващия спектакъл „Нощ на звездите“ на фондация „Енчо Керязов“ от 20:00 ч., а от 22:00 ч. – с концерта на Веселин Маринов „Представи си“. В последните минути на годината зрителите ще видят новогодишното обръщение на президента Румен Радев, а след полунощ – концертите на Графа от Варна и „Юбилеен концерт на Мария Мутафчиева в зала България”.

В първите дни на 2026 година Bulgaria ON AIR ще излъчва филмите „Неси и аз“ и „Уолт преди Мики“, както и концертите „Рок поезия“ и на Силвия Кацарова. От 2 до 4 януари празничната програма продължава с подбрани издания на „България сутрин“ и филмови заглавия като „Изгнаниците“, „Чист късмет“, „Анет“, „Сухи треви“, „Небесно куче“ и „Денят на флата“.

С празничната си програмна схема Bulgaria ON AIR се стреми да се превърнев бъде мястото, където зрителите се събират заедно – за музика, кино, емоции и споделени празнични моменти. Не пропускайте коледно-новогодишната програма на телевизията от 24 декември до 4 януари и посрещнете празниците заедно – с Bulgaria ON AIR.