Ямайка среща България: Шон Пол се завръща у нас с "Rise Jamaica"

Световната звезда Шон Пол се завръща в България на 13 май 2026 г. с концерта "Rise Jamaica" на сцената на "Vidas Art Arena" по покана на Fest Team.

С кариера, която се простира над две десетилетия, турнета в повече от 120 държави и десетки мултиплатинени хитове, Шон Пол е едно от най-разпознаваемите имена, излезли от Ямайка на световната музикална сцена. 14 години след първата си среща с българската публика той се завръща с мащабно продукционно шоу, вдъхновено от карибските ритми, които го превърнаха в глобален феномен.

Шон Пол Енрикес е роден в Кингстън през 1973 г. На 24-годишна възраст името му става известно по целия свят с парчето "Infiltrate", с което започва възходът му извън границите на Ямайка. Истинският пробив идва през 2000 г. с дебютния албум "Stage One", включващ песни като "Deport Them", "No Bligh" и "Hot Gal Today", записана съвместно с Мистър Вегас. Албумът го утвърждава като водещо име в каталога на VP Records и отваря пътя на ямайската сцена към глобалния пазар.

В края на 90-те Шон Пол и Мистър Вегас се появяват с епизодични роли във филма "Belly" (1998) на Хайп Уилямс, а заедно с DMX участват и в саундтрака, което допълнително разширява влиянието му отвъд реге и денсхол средите.

През 2001 г. Шон Пол достига световна популярност с хита "Gimme the Light", а година по-късно издава албума "Dutty Rock", включващ "Get Busy", който променя представите за денсхол музиката. Албумът реализира четири песни в Топ 15 на Billboard, сред които "Like Glue" и "I'm Still In Love With You" (с участието на Саша), и печели награда "Грами" за най-добър реге албум. В същия период Шон Пол записва съвместни проекти с Бионсе - "Baby Boy", с Блу Кантрел - "Breathe", и с Бъста Раймс - "Make It Clap".

Той бива отличен и с Ордена за отличие от правителството на Ямайка за приноса си към националната култура.