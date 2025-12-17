Хит: Маникюр пуловер на райета

Зимата почти е тук, коледното настроение напълно ни е завладяло, вадим по-плътните дрехи, пуловерите, ботушите и се готвим за снежните дни и зимните емоции.

Още от средата на есента се забеляза, че един определен тип маникюр започва да властва, а през зимата ще бъде буквално навсякъде.

Става дума за маникюр на райета, който имитира зимен пуловер, съобщават от американското издание на "Cosmopolitan".

Сигурно сте забелязали, че различни принтове бяха хит през цялата 2025 г. - флорални, карирани, на райета, животински, на точки.

Специално през зимния сезон райетата ще останат топ тенденция и при дрехи, и при маникюри. И в първите месеци на 2026 г. също раираните маникюри ще са много модерни.

Ноктите на райета може да изглеждат сложни за направа, но не е съвсем така. Важно е просто да бъдат съчетани няколко различни цвята и с тях да изрисувате хоризонтални райета. А може да заложите на безцветен лак за основа и да направите 2-3 райета само в горната част на ноктите.

Този маникюр е шарен, едновременно може да е елегантен и спортен, уютен е - в тон със зимните вибрации.

Най-хубавото е, че се съчетава със зимните пуловери, жилетки и блузи на райета, които са много хитови сега.

