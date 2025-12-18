Зодиите, които ще намерят любовта през зимата

Студът е във въздуха, празничният сезон е в разгара си, наслаждаваме се на уютни и топли вечери вкъщи, както и на вълнуващи разходки сред светлинките и украсата. За някои зимата предстои да стане още по-вълшебна. Те ще намерят сродната си душа през този сезон. Ето късметлиите, според "The Every Girl".

Овен

Овните са огнени знаци, а в студеното време блестят още по-ярко и изпъкват. През тази зима не си почиват, а са фокусирани върху целите си. Заради големите си амбиции, спечелиха си много хора, които са едновременно приятели и съперници. И именно в един от тях ще се влюбят. Той ще е тяхната сродна душа. И като в романтичните комедии - от врагове стават любовници. Овните трябва да са смели, каквито са по природа, и открито да говорят за емоциите си.

Дева

Ако някоя зодия ще извлече най-доброто от зимата, това е Девата. Девите са планирали всичките си празнични забавления и имат пълни графици. Не искат да пропускат нито един момент, искат да се насладят на зимните и коледни активности навън и вътре. Ще ходят по коледни магазини, базари, ще тичат в снега, ще карат кънки на лед. И докато правят това, ще срещнат любовта на живота си - като в коледен филм. Връзката ще е много дълбока. Няма как да пропуснат този човек.

