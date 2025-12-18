На 45 години почина актрисата от "Военни престъпления" Рейчъл Карпани

Светът на киното и телевизията загуби актрисата Рейчъл Карпани, която си отиде на 45 години.

Карпани е позната с участието си в крими сериала „Военни престъпления: Лос Анджелис“, продукциите „Дъщерите на Маклауд“, The Glades и други.

Новината за смъртта на актрисата, съобщена от нейните близки, предизвика вълна от тъга сред фенове и колеги по целия свят. Като причина за загубата на Карпани се посочва дългогодишна битка с хронично заболяване.

Сестрата на актрисата, Джорджия Карпани, сподели официално изявление от родителите им чрез Instagram, в което се съобщава, че Рейчъл Карпани е починала „неочаквано, но мирно“ в ранните часове на 7 декември след дългогодишна борба с хронично заболяване. Семейството помоли за пълна дискретност и уважение в този изключително труден момент и обяви, че погребението ще бъде частно, само в тесен кръг от близки, роднини и приятели.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Макар причината за смъртта на Рейчъл Карпани да не беше официално разкрита, през годините актрисата многократно е споделяла за сериозните здравословни проблеми, с които се е сблъсквала.