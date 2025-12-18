Мила Йовович навърши 50 – една вдъхновяваща жена, която може всичко

Мила Йовович е влиятелно име в световната поп култура.

Актриса, супермодел, певица, продуцент и майка – Йовович е пример за жена, която успява да се прероди многократно, без да губи идентичността си.

Звезда от филми като „Петият елемент“ и „Заразно зло“, актрисата е символ на сила, независимост и артистична свобода, а кариерата ѝ впечатлява със своята дълбочина и разнообразие.

Едва на 16 години се омъжва за първи път – за актьора Шон Андрюс, а на 22 отново казва „Да“, този път на режисьора Люк Бесон.

На 17 декември Мила навършва 50 години, а по този повод ще откроим най-забележителните моменти от нейния професионален и личен житейски път.

От Киев до Холивуд – необикновеният живот на Мила Йовович

Милица Богдановна Йовович е родена на 17 декември 1975 г. в Киев, тогава част от Съветския съюз. Детството ѝ преминава между различни държави и култури – Украйна, Русия, Великобритания и САЩ. Тази международна биография оказва силно влияние върху нейната личност и артистичен стил, превръщайки я в една от най-интересните дами в киното.

