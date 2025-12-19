Новолунието в Стрелец носи голям късмет на 4 зодии

Последното новолуние за годината е тук! На 20-и декември, събота, има новолуние в знака на огнения Стрелец. Събитието насочва към ново начало в определена сфера от живота ни. За част от зодиите то носи много късмет, щастие, обновление и нещо, за което дори не са смеели да мечтаят. Ето кои са те, според "Parade".

Близнаци

При тях започва нова глава в една определена сфера - любовната връзка. Могат да очакват големи неща там. Пълна отдаденост, заживяване заедно или годеж около празниците - за стабилните двойки. Каквото и да се случи, ще е публично - ще привлече внимание и към тях, и към половинката им. Нека прегрънат възможността да празнуват и да игнорират критиците. Необвързаните пък намират сродната си душа в дните около новолунието.

Дева

Новолунието обещава ново начало, що се касае до дома и семейството при тях. Някои от тези зодии физически ще се преместят да живеят на друго място. Други пък ще заживеят с половинката или ще правят планове за увеличаване на семейството. Ако се плашат от стереотипите, които идват със задомяването, нека не се притесняват. Те са способни да внесат култура и приключения в семейния живот. Някои Деви искат приключения в бъдеще. Така че - може да се преместят в чужбина, особено ако водят връзка от разстояние.

Останалите вижте в teenproblem.net