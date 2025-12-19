Вторият том на "Murdle: кримиграми" вече и на български

От доста време читателите у нас очакват продължението на "MURDLЕ: КРИМИГРАМИ" – световен бестселър, който е истинско приключение за всеки любител на класическите криминалета и логическите загадки. Първият том освен, че е носител на наградата "Книга на годината" и има над 1 200 000 тираж, се превърна в истински хит сред българските читатели. И у нас книгата повтори успеха си както в чужбина, а въпросите за продължението не стихваха.

Втори том вече е тук, за да предизвика ума на всеки докоснал се до него и да го поведе по стъпките на заплетени престъпления, описани с много чувство за хумор и представени с помощта на кратки улики, символи, кодове и решетки.

Книгата вече е на българския пазар и може да бъде намерена както във всички книжарници в страната, така и онлайн на www.soft-press.com.

Кримиграмите в тази книга представляват малки загадки, които ще предизвикват логиката и прозорливостта ви. Въоръжете се с молив, влезте в ролята на истински детективи и разкрийте различни престъпления.

Забавните и умни минипъзели в тази книга ще ви отведат на пътешествие сред тъмните тайни на Виолетовите острови и ще ви предизвикат да се изправите срещу древни учени и мистериозни престъпници от уюта на собствения ви дом. Разгледайте уликите, опознайте свидетелите и използвайте силата на дедукцията, за да попълните таблиците и да разкриете престъпленията. С тайните си кодове, схематични илюстрации и остроумни улики MURDLE. КРИМИГРАМИ: ТОМ 2 ще събуди детектива, който се крие във вас, и ще тренира съобразителността и ума ви.

Във Великобритания книгата е абсолютен феномен и е предпочитан подарък за всеки един празник. А англичаните са толкова обсебени от книгата, че вече е традиция да се организират криминални вечери в книжарниците из цялата страна и всички заедно да решават крмиграми. Дали от „Софтпрес“ не готвят нещо подобно и за българските почитатели на поредицата за новата година? Предстои да разберем.