50 идеи за семейни активности по време на празниците

Празничен гайд с 50 забавни активности, които да пробвате с близките си по време на празниците.
1. Направете семеен списък с желания за пътуване.
2. Изберете думата на годината за вашето семейство.
3. Създайте си визуално табло с желания за новата година.
4. Направете тематичен филмов маратон.
5. Опитайте къмпингуване на закрито в хола.
6. Почистете и организирайте гардеробите на детето си заедно.
7. Отделете играчки и дрехи за дарение.
8. Направете семейни новогодишни обещания.
9. Гледайте обратното броене до Нова година на 31 декември.
10. Направете си пижамен ден.
11. Настанете се удобно на дивана и организирайте семеен четящ маратон.
12. Замразете малки играчки в кубчета лед и оставете малките деца да ги „спасят“ с топла вода.
13. Създайте закрита писта с препятствия.
14. Изградете крепост от одеяла.
Източник: 50 идеи как да прекарате повече време заедно тази Коледа