50 идеи за семейни активности по време на празниците

Празничен гайд с 50 забавни активности, които да пробвате с близките си по време на празниците.

1. Направете семеен списък с желания за пътуване.

2. Изберете думата на годината за вашето семейство.

3. Създайте си визуално табло с желания за новата година.

4. Направете тематичен филмов маратон.

5. Опитайте къмпингуване на закрито в хола.

6. Почистете и организирайте гардеробите на детето си заедно.

7. Отделете играчки и дрехи за дарение.

8. Направете семейни новогодишни обещания.

9. Гледайте обратното броене до Нова година на 31 декември.

10. Направете си пижамен ден.

11. Настанете се удобно на дивана и организирайте семеен четящ маратон.

12. Замразете малки играчки в кубчета лед и оставете малките деца да ги „спасят“ с топла вода.

13. Създайте закрита писта с препятствия.

14. Изградете крепост от одеяла.

Източник: 50 идеи как да прекарате повече време заедно тази Коледа