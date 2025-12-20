Мишел Пфайфър говори за живота си след раждането на внучето ѝ

Кариерата на Мишел Пфайфър е позната на целия свят. Актрисата е една от легендите на Холивуд, номинирана е за три награди „Оскар“, носителка на „Сребърна мечка“ от фестивала в Берлин, както и на престижната британска награда БАФТА. Обявена за една от най-красивите жени на киното, Пфайфър рядко слага тежък грим и промотира естествената красота, неподвластна на годините и стереотипите.

Колкото и хвалебствия да кажем по неин адрес, Мишел ще бъде трогната само от едно – това за щастлива баба.

В скорошно интервю за Fox News 67-годишната актриса сподели как се чувства след разрастването на семейството и раждането на първото ѝ внуче. Дъщеря ѝ Клаудия роди дете през 2024 година, но засега всички подробности около мъничето се пазят в тайна, включително пола, рождената дата и името.

Пфайфър сподели също така, че се чувства благословена за възможността да продължава да работи, въпреки годините си, завършвайки новия си филм Oh. What. Fun., чиято премиера е през този декември.

„Чувствам се много благословена заради възможностите, които се изправят пред мен и обичам работата си. Работя с невероятни актьори и в трите проекта, които направих последните години – прекрасни режисьори, прекрасен резултат“, казва актрисата.

