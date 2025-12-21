IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Капсулен гардероб за празниците – лесни визии за всеки повод

Нека поне стилът ви не ви натоварва

21.12.2025 | 22:02 ч. 1
Снимка: Istock

Всеки празничен сезон се фокусирам върху украсата вкъщи, уютните вечери със семейството и подаръците под елхата. Винаги си мисля, че тоалетите ми за коледното офис парти, обяда на Коледа и новогодишната нощ ще се създадат сами, без много да се натоварвам и ядосвам. Но това е грешка, която не ви съветвам да повтаряте. Размяната на подаръци, вечерни срещи навън, разходка из коледните базари... всичко това изисква различно облекло, поради което в крайна сметка се насочих към капсулния гардероб.

Но не ме разбирайте погрешно – създаването на капсулен гардероб за празниците не означава да добавите шест блестящи рокли към колекцията си и да приключите. Вместо това, може да използвате множество зимни дрехи, които да адаптирате към празничните поводи – кадифени черни рокли, всичко червено, стилни пуловери. След това добавете панделка за коса или металик аксесоар и превръщате всеки обикновен тоалет в празнично изявление. 

Официално е време да се възползваме максимално от празниците през 2025 година. Направихме малък списък за капсулен гардероб, който ще гарантира, че ще празнувате със стил. 

Ползата от капсулен гардероб за празниците

Капсулният гардероб е смислен, внимателно подбран избор от дрехи, които могат да се комбинират и съчетават, за да се създадат тоалети за всичко, което може да се появи в календара ви. Празничният сезон обикновено изисква повече тоалети, отколкото подготвяте – ден за пазаруване на подаръци, коктейлни партита, годишното ви офис парти – което прави коледния капсулен гардероб лесен избор. 

