Брадли Купър поискал позволение да предложи брак на Джиджи Хадид

Брадли Купър е поискал разрешение от майката на приятелката си Джиджи Хадид, Йоланда Хадид, да предложи брак на любимата си. 61-годишната Йоланда би била щастлива 30-годишната ѝ дъщеря да стане госпожа Купър.

"Брадли помоли Йоланда за ръката на Джиджи. Той иска тя да знае колко сериозен е той относно Джиджи и как той планира да създаде солидно семейство с нея в Ню Йорк", издаде източник на "Daily Mail".

Казва се още, че моделката Джиджи очаква предложение за брак. И е обсъждала възможността да се омъжи с майка си и с баща си - Мохамед Хадид.

"Джиджи да каже на баща си, че иска да се омъжи за Брадли е голяма стъпка; много по-официално е", коментира още източникът.

