Футболистът Доминик Соланке ще става татко за втори път

Коледно чудо за семейството на Доминик Соланке. На Коледа 28-годишният футболист на Тотнъм обяви, че ще става баща за втори път. Той публикува в профила си в Instagram празнична снимка със съпругата си и първото им дете.

Тримата са край коледна елха и са по зимни пуловери в бяло и сиво. Прегърнали са се, а любимата му Ерика Коланке държи кадри от сонограма.

"Малко коледно чудо идва. Честита Коледа от нас четиримата", написал е Соланке към публикацията си.

Звездите събраха много поздравления.

