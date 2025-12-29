IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Футболистът Доминик Соланке ще става татко за втори път

Разкри новината на Коледа

29.12.2025 | 23:40 ч. 2
Снимка: Getty Images

Коледно чудо за семейството на Доминик Соланке. На Коледа 28-годишният футболист на Тотнъм обяви, че ще става баща за втори път. Той публикува в профила си в Instagram празнична снимка със съпругата си и първото им дете.

Тримата са край коледна елха и са по зимни пуловери в бяло и сиво. Прегърнали са се, а любимата му Ерика Коланке държи кадри от сонограма.

"Малко коледно чудо идва. Честита Коледа от нас четиримата", написал е Соланке към публикацията си.

Звездите събраха много поздравления.

звезди Доминик Соланке баща татко бебе бременност
