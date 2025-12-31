Тенденции при прическите за зимата

Скоро официално посрещнахме зимата. Често с идването на новия сезон, дамите се решават на това да направят промяна във визията си. А различната прическа е сред най-честите избори. Какви са тенденциите при косите и прическите през тази зима? Ето отговрите на американския "Cosmopolitan".

Хромирани аксесоари

Аксесоарите за коса не биват да бъдат подценявани, те придават блясък, с тях може да се направят интересни прически и определено допълват страхотно визията. През тази зима са доста модерни, особено един вид - хромираните, лъскави аксесоари. Те стоят почти като бижу за коса. Хромираните фиби и шноли ще са навсякъде през сезона. С тях изглеждате празнично, те ви правят бляскави и са идеални за парти.

Интересни кокове

Вдигането на косата на кок ще си остане вечна класика - особено за официални събития, тържества, празнични поводи. Просто кокът стои много елегантно. Но през тази година модерни са интересните кокове, не тези прилежно пригладени. А по-скоро леко рошавите, леко отпуснати и изглеждащи малко небрежно. Нека има паднали кичури, пуснат бретон и косата да е не е перфектно изгладена.

