Тенденции при обувките за 2026 г.

Вижте кои са те

01.01.2026 | 22:46 ч. 1
Преди броени часове посрещнахме новата 2026 година. Без да губим никакво време, директно отправяме поглед към тенденциите за следващите 12 месеца. Какви обувки да носите през различните сезони, за да сте най-стилни? Ето отговорите на "Teen Vogue".

Лъскави маратонки

Има много видове маратонки. Това е обувка, която се носи почти постоянно и през всеки сезон. Но през 2026 г. най-хитови ще са лъскавите маратонки, които са по крака - не прекалено широки и големи. Говорим за ниски, елегантни маратонки, които обаче са като полирани и лъщят. С тях сте едновременно спортни, но и елегантни. Комбинират се чудесно и с ежедневни, и официални дрехи.

Набрани ботуши

Набраните ботуши се завърнаха преди 2 зими и остават актуални през 2026 г. Забравете за впитите и изгладени ботуши. Модерни сега са тези, които са леко смачкани, по-широки, набрани, придобиващи различни форми при ходене. С тях ви е комфортно. Хитовите цветове са кафяво, сиво, бежово, жълтеникаво, разбира се - и черно.

Обувки с много връзки

Връзките се завръщат през 2026 г.! Независимо какъв тип обувки носите, гледайте по тях да има много връзки. Според сезона, модерни ще са балетни пантофки с много връзки, мрежести сандали с дълги връзки, маратонки и кецове с много връзки, дълги ботуши с връзки, дори обувки на висок ток с връзки. Всичко това стои интересно и изпъква.

