Дъщерята на Доналд Тръмп, Тифани, отслабна драстично

Богатата наследница демонстрира зашеметяващата си трансформация осем месеца след раждането на първото си дете

11.01.2026 | 08:25 ч. 22
Снимка: Getty Images

Тифани Тръмп изглежда по-добре от всякога само осем месеца след раждането на първото си дете, сина си Александър Тръмп Булос

Тази седмица малката дъщеря на Доналд Тръмп се появи в Instagram, за да покаже зашеметяващата си стройна фигура пред последователите си.

32-годишната Тифани роди първото си дете през май от съпруга си Майкъл Булос, само три години след пищната им сватба в Мар-а-Лаго.

Майка ѝ е Марла Мейпълс, втората съпруга на президента на САЩ.

На новата снимка Тифани демонстрира завидната си физика в черна рокля без ръкави с мъниста и високо деколте.

Тя изглежда стилна, докато позира в роклята, която е допълнила със сребърни обувки на платформа и часовник, инкрустиран с диаманти.

Сестрата на Иванка Тръмп носи русата си коса спусната на характерни вълни, допълвайки визията с опушен грим и неутрален гланц  на устните.

На други скорошни снимки Тифани показва бляскавата си страна в зашеметяваща черна рокля без ръкави и смели червени устни в Белия дом тази Коледа.

През декември, на церемонията по награждаване на Центъра „Кенеди“, тя блесна в празнична, тъмнозелена кадифена рокля с колан на талията, която показваше раменете ѝ.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

