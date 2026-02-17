Киселова: Без БСП политическият живот би бил осакатен

Бившият председател на 51-то Народно събрание доц. Наталия Киселова коментира, че Крум Зарков, като нов лидер, не е просто шанс за БСП и левицата, а шанс за обновяване на партийния модел в страната.



Пред Дарик радио Киселова добави, че конгресът на партията е задал посока на консолидация, а не на разделение. “Разбирането е, че заедно сме много по-силни, отколкото всеки по отделно”.

Припомняме, че малко след като Зарков пое лидерската позиция, Киселова смени Драгомир Стойнев като председател на ПГ на БСП-ОЛ.



Според доц. Киселова в Народното събрание предстоят ключови гласувания преди изборите. “Целта на нашата парламентарна група е да завърши мандата си по един достоен начин. Нямаме ангажименти към съвместното управление”.

Депутатът сподели, че в ПГ на БСП-ОЛ предстои откровен разговор заради ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс. Тя припомни, че на последното гласуване левицата е била разделена по въпроса за броя на избирателните секции в страните извън ЕС.

“Моето разбиране е, че не трябваше въобще да се променя каквото и да е положение в Изборния кодекс, с оглед малкото време до предстоящите предсрочни парламентарни избори”, подчерта екс председателят на НС.



Според Киселова идеологията в политиката не бива да бъде отричана. “Без левица политическият живот у нас би бил осакатен. Мисля, че БСП-ОЛ ще бъде изненадата на предстоящите избори. Твърде рано някои ни отписаха”, категорична бе тя.



По думите на Киселова “голяма човешка трагедия” като тази в Петрохан не бива да се използва в интерес на която и да е политическа сила, както, за съжаление, се е случило през последната седмица в Народното събрание.