Затворници се друсат със съмнителна дрога, в нея - отрова за дървеници?

Опасно упойващо вещество с неясен химически състав, известно сред лишените от свобода като „билка“, се разпространява в затворите и в редица случаи не може да бъде засечено с наличните наркотични тестове. Това е една от тревожните констатации в 13-ия годишен доклад на институцията на Омбудсмана от проверките в местата за лишаване от свобода през 2025 г., извършени от Националния превантивен механизъм (НПМ).

НПМ е специализирана дирекция към омбудсмана, която следи, проверява и оценява спазването на правата на човека в затворите, арести, домовете за медико-социални грижи за деца, центрове за настаняване от семеен тип за деца и лица, психиатрии, домове за възрастни с увреждания, психични разстройства и деменция, центрове за мигранти и бежанци и др.

Данните от Доклада показват, че през 2025 г. екипът на НПМ е извършил общо 81 проверки – с 35% повече спрямо предходната година – в затвори, арести, социални услуги, психиатрични болници и центрове за настаняване на търсещи закрила лица.

НПМ се натъква на казуса „билка“ след самосезиране и извършена внезапна проверка през м. май м.г. по повод информация за смъртта на лишен от свобода в Затворническо общежитие от закрит тип (ЗОЗТ) „Кремиковци“.

При вътрешни проверки са открити предмети със съмнителна миризма, предполагаемо свързани с употреба на течно вещество с неясен състав, известно неофициално под името „билка“. То може да бъде внесено по различни начини – импрегнирано в дрехи и хартия, напоено в конци, инжектирано в кората на плодове. По данни на администрацията десетки лишени от свобода употребяват подобни вещества, като често се наблюдават случаи на изпадане в неадекватно състояние (вцепенение), въпреки отрицателните им тестове за наркотици.

В коментар пред екипа на омбудсмана представители на администрацията на затвора и медицински лица от Специализираната болница за активно лечение на лишените от свобода споделят, че съставките на веществото, което затворниците ползват вместо дрога, може да е смесица от отрова за дървеници (Айкън) с други препарати като разредител АМБ и универсален спрей смазка WD - 40. Те посочват още, че стандартните тестове за урина не засичат „билка“-та. Освен това, тези, които са консумирали веществото, винаги дават отрицателни проби за наркотични вещества. В тази връзка НПМ отправя препоръки към Министерството на правосъдието за разширен химичен анализ на веществото, осигуряване на техника за проверка на пратките, както и за закупуване на тестове за по-широк спектър от субстанции.

По отношение на констатациите от проверките в затворите и арестите в цялост – продължават да се отчитат пренаселеност, лоши материално-битови условия- влага, мухъл, слабо осветление, наличие на паразити, недостиг на медицински персонал и проблеми с достъпа до лечение.