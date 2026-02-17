IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лора Христова ще дари екипа си на Олимпийския музей в Лозана

Това ще се случи след последното състезание на 21 февруари

17.02.2026 | 11:14 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Състезателката ни по биатлон Лора Христова ще дари своя екип на Олимпийския музей в Лозана след последния старт от програмата на Олимпийските игри. Масовият старт в биатлона за жени е на 21 февруари.

Представител на Музея ще дойде в Антхолц-Антерселва, за да получи дарението. 

“Поздравления за фантастичния резултат на Лора Христова в състезанието на 15 километра. Не всеки ден се вижда биатлонист, който да се представя толкова перфектно! Освен изключителното й представяне, новата страница в историята, която тя написа за вашия Национален олимпийски комитет и вашата страна, също е феноменална Поради всички тези причини, Олимпийският музей би се радвал да добави част от екипировката на Лора към колекциите си”, се казва в писмо до председателят на БОК Весела Лечева.

Лора Христова стана първата медалистка в биатлона след Солт Лейк Сити 2022, където Ирина Никулчина също взе бронз. Единствената олимпийска шампионка за България е Екатерина Дафовска. / БГНЕС

Лора Христова биатлон Олимпийски игри Милано-Кортина БОК Весела Лечева
