Джиджи Хадид се показа с черна коса

Джиджи Хадид изненада феновете с голяма промяна във визията си. Всички сме свикнали да виждаме 30-годишната моделка с медно кестенява или платинено руса коса. Но сега тя заложи на нещо съвсем различно и по-тъмен нюанс. През миналата седмица в профила на фризьора на знаменитости Димитрис Джианетос се появиха няколко нови снимки на звездата и там виждаме, че тя вече е с черна коса.

Джиджи позира по прозрачна блуза и черно бюстие. Тя е с прическа тип боб, като косата ѝ дори не докосва раменете ѝ.

Визията е дело името на Димитрис. Но така и не се споделя дали това е перука или Хадид наистина вече е с черна коса.

