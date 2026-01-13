IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джиджи Хадид се показа с черна коса

Промяна за звездата

13.01.2026 | 23:20 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Джиджи Хадид изненада феновете с голяма промяна във визията си. Всички сме свикнали да виждаме 30-годишната моделка с медно кестенява или платинено руса коса. Но сега тя заложи на нещо съвсем различно и по-тъмен нюанс. През миналата седмица в профила на фризьора на знаменитости Димитрис Джианетос се появиха няколко нови снимки на звездата и там виждаме, че тя вече е с черна коса.

Джиджи позира по прозрачна блуза и черно бюстие. Тя е с прическа тип боб, като косата ѝ дори не докосва раменете ѝ.

Визията е дело името на Димитрис. Но така и не се споделя дали това е перука или Хадид наистина вече е с черна коса.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

звезди Джиджи Хадид коса черна коса прическа
