Днес се прощаваме се с Калин Терзийски

Поклонението пред писателя Калин Терзийски е днес, 24 януари, в ритуалната зала на Централните софийски гробища от 13:30 часа. Той почина на 22 януари, съобщи неговият брат Светослав Терзийски.

„Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере", написа в профила си във Фейсбук Светослав Терзийски.

Калин Терзийски е роден на 22 март 1970 г. в гр. София. През 1988 г. завършва Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ със специалност „Биотехнологии“. По това време той пише първите си стихотворения в сюрреалистичен стил „Стихове на тъмно“.

Специализирана психиатрия

През 1990 г. Калин Терзийски записва медицина във Висшия медицински институт – София, където завършва през 1996 г. Специализира психиатрия в Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“.

От 1998 г. Терзийски е колумнист и коментатор в изданията Biograph, Eva, „Клуб М“, „Егоист“, Sax, „Едно“, АZ, „Съвременник“, „Жената днес“, „Труд“, „24 часа“, „Новинар“, „Монитор“, „Стандарт“, „Галерия“ и сайтовете OffNews, Edna, Deutche Welle и „Новини Лондон“.

След 2000 г. се отдава изцяло на писането

През 2000 г. Калин Терзийски напуска работата си на лекар и се отдава изцяло на писането. Той е сценарист на хумористични телевизионни и радиопредавания. От 1996 до 2010 г. работи като сценарист в предаванията: „Квартал“, „Лица“, „Шаш“, „Каналето“ (Българска национална телевизия), „Досиетата Хъ“ („Дарик радио“), „Пълна лудница“ (Би Ти Ви, „Нова телевизия“).

През 2003 г. той участва в провеждането на обществените експерименти на Мартин Карбовски. През 2006 г. Калин Терзийски, заедно с Мартин Карбовски и Ангел Константинов, създава литературния клуб „Литература*Диктатура“. В него членува и брат му – писателят Светослав Терзийски.

През март 2010 г. Терзийски учредява, заедно с група сценаристи, Сдружение на българските телевизионни сценаристи и е един от учредителите на Асоциация на писателите в България.

През 2009 и 2010 г. Калин Терзийски участва в организирането на популярните публични четения „Зачитане“, чийто основен организатор е поета Стефан Иванов.

Калин Терзийски е автор на романи, сборници с разкази и стихосбирки. Първата му самостоятелна стихосбирка – „Сол“, излиза през 2008 г., а първият му роман „Алкохол“, написан в съавторство с Деяна Драгоева – през 2010 г. Той е автор още на книгите „Лудост“, „Мислодобив“, „Любовта на 35-годишната жена“, „Вълнения“, „Любовта на 45-годишния мъж“, „13 парчета от счупеното време“, „Мрачният месец юли“, „Слава“, "Аз и Бог" и др.

Текстове на Калин Терзийски са преведени на английски, испански, италиански, немски, румънски и др.

Изложби

Калин Терзийски има няколко изложби зад гърба си - „Малките картини. Тих сюр“ (2018), „На първо място – свободата“ (2020), „РазPROдажбата“ – съвместен проект художника Теодор Манолов (2023), „И сериозното носи наслада“ (2025) и др.

„Аз съм човек на внезапните идеи и осенения. Те ме връхлитат. И аз им се отдавам.“ – споделя Калин Терзийски в интервю за БТА през 2018 г. „Всяка моя картина е от любов, за любов и в любов. Правя изложби на две, три години – за да покажа на хората какви са разсъжденията ми в момента, докъде съм стигнал в напредването или въобще – в движението на мисълта си“, допълва авторът.

Признание

Калин Терзийски е отличен с „Най-първа награда“ за проза от националния конкурс за хумор „Хасковски Каунь“ в Хасково. Номиниран е пет пъти за наградата „Хеликон“ за сборниците си с разкази „Има ли кой да ви обича“ (2009) и „Любовта на 35-годишната жена“ (2010) и за романите „Алкохол“ (2010), „Лудост“ (2011) и „Ной дава последни указания на животните“ (2012). Романът му „Алкохол” е награден през 2010 г. с наградата „Цветето на Хеликон” – като най-продаваната книга на годината. През 2011 г. той е награден с първата за България Европейска награда за литература – за сборника „Има ли кой да ви обича“. През 2014 г. Калин Терзийски е сред първите носителите на „Годишни награди 2014“ на Столичната библиотека, пише БТА.