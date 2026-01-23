Творческият свят скърби за Калин Терзийски, изпращаме го утре

Погребението на писателя Калин Терзийски ще се състои утре от 13.30 часа на Централните софийски гробища. Това съобщи Любен Дилов-син.

По-рано днес братът на Калин Терзийски, Светослав, съобщи тъжната вест в публикация във Facebook.

"Вчера, на 22.1 в 20 ч. почина моя брат Калин Терзийски. Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере", написа той.

Веднага социалната мрежа се изпълни с публикации на хора, скърбящи за Калин Терзийски.

"Ние, поетите често описваме смъртта си. Сигурна съм, че Калин Терзийски ще живее с думите си, не само в сърцата на своето поколение. Светла памет и благодаря за силата!", написа Гери Турийска, цитирайки стихотворението му "Съвсем в началото".

"Всички си тръгват внезапно, макар че уж знаем, че ще си ходят. Отиде си топлият човек Иля Златанов, страхотен езиковед и етимолог, отиде си благородният Христо Шапкаров,отличен художник, днес разбирам, че внезапно си е тръгнал от нас Калин Терзийски. При цялата му дивотия, той беше много талнтлив човек и аз всъщност тайно го харесвах и обичах, най-много харесвах това, как той стои косо в полето на българската литература, която иначе е заприличала на удобна стара обувка", сподели д-р Александър Кьосев

Издателят и писател Светлозар Желев допълни:

Отишъл си е Калин Терзийски. С Кайо ме свързват много спомени, противоречия и единомислия, караници и споделени мисли. Кайо беше неспокойна душа, талантлив и дълбок, избухлив и добросърдечен. Разкъсван от крайности, яростен и не винаги разсъдлив, но и винаги готов да помогне на човек в беда. Той имаше очи за света, за човешката болка, познанието за психе, която ни изпълва. И таланта да ги описва. Той наблюдаваше и съпреживяваше, грешеше, падаше и ставаше, блестеше и се самоизяждаше в угризения и самосъжаление, но вървеше по пътя. Страдаше, и избухваше като свръх нова. Кайо беше човек. Кайо беше поет.

Свързани статии Почина писателят Калин Терзийски

Издадох първия му сборник с разкази преди 17 години. Изключителният "Сурови мисли със странен сос". После дойдоха и "Алкохол", и "Лудост" и "Войник", и още разкази. За "Има ли кой да ви обича" в Жанет 45 получи Награда за литература на Европейския съюз. Представих много пъти негови книги. Най-запомнящото се за мен беше на "Аполония". Излязохме на сцената с прекрасните Невена Калудова и Пьотр Кшемински, оттогава сме приятели с тях, благодарение на него. След няколкото думи, с които представихме книгата, Кайо каза: "А сега Невена и Пьотр ще четат пред вас откъси." И те започнаха да четат. Ама на ум. Минута залата, и аз самия, не знаехме как да реагираме. Тогава Кяйо додаде: " Казах, че ще четат пред вас, не че ще четат НА вас.". И обикаляше сцената, заставаше зад тях, и разказваше какво четат в момента. Беше незабравимо изживяване. Помня и представянето на "Алкохол" в "Степният вълк", бях в тежък бърн аут, и Кайо ме терапевтираше часове след края й. Помня и още толкова много срещи.

Сега Кайо постигна вечното успокоение. Бог да го прости. Светъл път.

Журналистът Иво Христов, разкри, че преди време Терзийски споделил, че е в затруднение

"Предложих му помощ. Отвърна ми: Благодаря ти, но Калин никога не взема, само дава. Достоен човек. Ще липсва", допълни той.

Телевизионерът Ники Кънчев сподели:

"Още едно момче, още едно голямо приятелче тръгна нагоре!

Сбогом, Кайчо!

Калин Терзийски - един честен дух, който нонстоп търсеше Истината, терзаеше се, когато не я намираше и палеше огньове да се осветява нашия път напред!

Само на 55 години....

Тъжно, много тъжно, по-кайовски тъжно...

Eто го в Дарик радио, красиво усмихнат на някои от моите въпроси..."