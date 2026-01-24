IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 36

Елен Колева се прости с Калин Терзийски

В миналото тя бе половинка на писателя

24.01.2026 | 12:45 ч. 2
Снимка: Официален профил в Instagram

Снимка: Официален профил в Instagram

Актрисата Елен Колева, която в миналото беше половинка на Калин Терзийски, се сбогува с него с трогателни думи в социалните мрежи.

Тя сподели общ кадър с писателя и остави емоционално послание: "Поезията е форма на любов, която не умира заедно с тялото. Тя преминава през думите, през срещите, през Мактуб. Благодаря ти за онази любов на думите, в която смъртта няма последната дума."

Писателят Калин Терзийски издъхна на 22 януари вечерта.

"Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере", коментира неговият брат Светослав Терзийски във Фейсбук.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

елен колева калин терзийски
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem