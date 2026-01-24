Елен Колева се прости с Калин Терзийски

Актрисата Елен Колева, която в миналото беше половинка на Калин Терзийски, се сбогува с него с трогателни думи в социалните мрежи.

Тя сподели общ кадър с писателя и остави емоционално послание: "Поезията е форма на любов, която не умира заедно с тялото. Тя преминава през думите, през срещите, през Мактуб. Благодаря ти за онази любов на думите, в която смъртта няма последната дума."

Писателят Калин Терзийски издъхна на 22 януари вечерта.

"Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере", коментира неговият брат Светослав Терзийски във Фейсбук.