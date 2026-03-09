Молец с лятно турне, началото е в София на 20 юни

След зимните акустични концерти "Параклис", на дуета Молец, поема към откритите сцени с ново лятно турне. Началото е на 20 юни в София - Vidas Art Arena, пространство с капацитет от 8000 души, в навечерието на най-дългия ден в годината.

Турнето ще премине още през Стара Загора (Летен театър, 27 юни), Пловдив (Античен театър, 15 август), Бургас (Летен театър, 30 август) и Варна (Летен театър, 5 септември).

Форматът ще се различава съществено от акустичните концерти. Песните ще звучат с оригиналните аранжименти от албума, а концертите са замислени като цялостен сценичен спектакъл. Концертите са подготвени с режисьорска концепция и включват поезия и хореография, които надграждат музикалното изпълнение.