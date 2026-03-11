Съпругът на Селена Гомес стана на 38 г., тя показа нови снимки от сватбата им

Бени Бланко навърши 38 години на 8-и март. И съпругата му Селена Гомес го зарадва с трогателен пост за личния му празник.

Преди дни 33-годишната певица и актриса публикува в профила си в Instagram серия снимки с любимия си. Тя качи няколко непубликувани снимки от сватбата им, която беше през септември.

Вижда се и как хапват в домашна обстановка, как готвят, как се забавляват на заведение.

"Честит рожден ден, любов моя. Обичам те с цялото си сърце", написа изпълнителката.

"Ти си най-добрият подарък за рожден ден, който някога мога да поискам", отговори Бени.

