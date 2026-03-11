IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 149

Съпругът на Селена Гомес стана на 38 г., тя показа нови снимки от сватбата им

Посвети пост на Бени

11.03.2026 | 21:37 ч. 3
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Бени Бланко навърши 38 години на 8-и март. И съпругата му Селена Гомес го зарадва с трогателен пост за личния му празник.

Преди дни 33-годишната певица и актриса публикува в профила си в Instagram серия снимки с любимия си. Тя качи няколко непубликувани снимки от сватбата им, която беше през септември.

Вижда се и как хапват в домашна обстановка, как готвят, как се забавляват на заведение.

"Честит рожден ден, любов моя. Обичам те с цялото си сърце", написа изпълнителката.

"Ти си най-добрият подарък за рожден ден, който някога мога да поискам", отговори Бени.

Още за отношенията и снимките - вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Селена Гомес Бени Бланко рожден ден сватба двойка
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem