Чуков: Подобно на Сирия, ударите срещу Иран могат да доведат до срив на режима

Американските и израелските бомбардировки сриват военните възможности на Иран - както Израел две години бомбардираше ключови военни позиции в Сирия и накрая режимът на Башар Асад рухна набързо пред уж недобре подготвени бутновници. С Иран се цели подобно нещо, но за да стане по-бързо, мащабът на бомбардировките е далеч по-голям, заяви пред bTV арабистът Владимир Чуков.

Привържениците на режима в Иран са около 20-25%.

"Около 6-8% е било участието в Техеран в изборите. Но огромната част на иранците към този момент искат промяна."

По думите на Чуков много иранци искат политическа промяна, но не е ясно как точно трябва да изглежда тя.

„Огромната част от иранците искат промяна. Но самите те не са много сигурни каква да бъде тя. Ясно е само едно – този режим в сегашната му форма трябва да си отиде“, каза той.

Експертът подчерта, че управленската философия на Ислямската република се базира на религиозни норми от преди векове.

Не се очакват преговори между иранската държава и САЩ, т.е очакваме конфликта стане още по-сериозен, каза Чуков.

Според него Иран може да се въоръжи до няколко години отново и да нападне Израел.

Арабистът допълни, че войната е изключително скъпа за САЩ. Той каза, че ресурсът на Иран много бързо намалява.

„Много силно намаляват възможностите им. Просто ресурсът започва да се изчерпва“, каза той.

По думите му ракетните установки често се откриват бързо след изстрелване.

„След като изстрелят ракета от мобилна установка, тя се засича от радарите и в рамките на минути може да бъде унищожена“, обясни експертът.

Ракетите, които полетяха към Турция, не идват директно от Иран, заяви Чуков. Проф. Той се съгласи, че изглежда не Иран е отговорен директно, но каза, че тези ракети изглежда са изстреляни от територията на Ирак. Там има шиитски милиции, верни на Иран - те обаче не са изцяло под пълния контрол на Техеран, поясни професорът.

Проф. Чуков обърна внимание и на друго - защо държавите от Персийския залив и най-вече Саудитска Арабия не се включват активно във войната. Хутите за момента кротуват, но това моментално би се променило, ако Рияд влезе във войната и саудитите ще се окажат на два фронта, поясни близкоизточният експерт. Той наблегна и на това как с евтини дронове Иран създава сериозни проблеми на американската и израелската военни машини, напомняйки и вчерашната информация, че украинският президент Володимир Зеленски е предлагал военно сътрудничество в областта на дроновете-прехващачи още преди година, обаче американците неблагоразумно са го отхвърлили.

„Ормузкият проток е най-силното икономическо оръжие в ръцете на Иран. През стратегическия пролив преминава около 20% от световната търговия с петрол. Колкото по-високи са цените на петрола, толкова по-силен е режимът. Затова битката около Ормузкия проток е изключително важна“, обясни арабистът

Според него евентуално миниране би имало сериозни последици за световната икономика.

„Ако това се случи, отражението върху международните пазари ще бъде много сериозно“, предупреди експертът.