Килиан Мбапе е с испанска актриса?

Били забелязани в заведение

10.03.2026 | 21:28 ч. 3
Снимка: Getty Images

Килиан Мбапе май си има нова любима. Според слуховете, 27-годишният футболист се среща с известна Netflix актриса. Става дума за испанката Естер Експосито, която е на 26 г.

Двамата са били забелязани заедно в Париж и са изглеждали близки. Мбапе е там, докато се възстановява от контузия в коляното.

От снимки в социалните мрежи се вижда как двамата изглеждат близки и се наслаждават на вечеря в луксозен ресторант във френската столица.

Нито един от тях не е потвърдил за връзката. Но феновете забелязват, че звездите се следват в социалната мрежа Instagram.

Новината за романтичните им отношения беше съобщена от френския блогър Aqababe, пишат от "The Sun".

Какво разказа блогърът и снимки - вижте в teenproblem.net

