Пеевски: Подчинен на Сорос кабинет проигра сигурността на България

Делян Пеевски настоя Министерски съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир. Снощи стана ясно, че правителството "Желязков" е уведомило САЩ, че съгласно Конституцията "временно" няма как да прилага устава на Съвета за мир. Или иначе казано - до неговата ратификация от Народното събрание.

"Недопустимо е служебният кабинет, НПО-зависим, подчинен на Сорос, да проиграва сигурността на България в решителен за световния ред момент. Няма да го допуснем!", пише Пеевски в публикация във Facebook.

Ето какво още казва той:

ДПС-НОВО НАЧАЛО внася в парламента проект на решение за задължаване на Министерски съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир.

С това решение Народното събрание, в изпълнение на Конституционните си правомощия ще се произнесе относно членството на България в Борда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, което за нас няма алтернатива.

Това е нашият отговор на опитите на служебния кабинет да въведе в заблуда евроатлантическите партньори на страната ни, предизвиквайки дипломатически интриги, за да обслужи чужди финансово-политически интереси на компрометираните политически формации, които го създадоха.

Недопустимо е служебен кабинет, без мандат, НПО-зависим, подчинен на Джордж и Александър Сорос и тяхната клика, да проиграва сигурността на държавата България в решителен за световния ред момент.

С гласуването в българския парламент ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България за достойно място в най-решителната промяна в глобалната политическа карта на Света и кои обслужват глобалното задкулисие на Джордж и Александър Сорос".

В края на януари т.г. страната ни неочаквано се присъедини към организацията на Доналд Тръмп, като една от малкото европейски държави, които казаха "да" на САЩ. Бившият премиер Росен Желязков се появи на Световния икономически форум в Давос и легитимира участието на България в Съвета за мир.

Към инициативата на Тръмп се присъединиха 19 страни. Франция чрез Еманюел Макрон, Великобритания чрез Киър Стармър, Германия чрез Фридрих Мерц, Украйна чрез Володимир Зеленски - както и много други европейски страни отказаха да се присъединят към Съвета за мир.