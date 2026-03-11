Чаушев за транспорта в София: Не можем да наливаме средства в пробита каца

Зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев направи изказване във връзка с нарастващото напрежение в столичния градски транспорт и възможността от нова стачка на работниците. “Столична община не може да продължава да увеличава финансирането на транспортните дружества без гаранция, че средствата се управляват ефективно”, каза Чаушев на брифинг.

По думите му проблемите в сектора са дългогодишни и не могат да бъдат решени чрез спорадични финансови инжекции или политически демонстрации. Чаушев коментира и поканата към ръководството на Столична община да посети тази сутрин депо “Трамкар“. По думите му решението общината да не участва в това събитие не означава липса на ангажираност към проблемите в сектора.

“Ние много добре знаем какви са условията на труд в транспортните дружества. Няма нужда някой да ни запознава с тях“, обясни зам.-кметът.

Чаушев каза, че основният проблем в момента не е само размерът на финансирането, но и начинът, по който се управляват самите дружества. “Дружествата се управляват като гевгир – постоянно се наливат средства, но резултатът не достига нито до служителите, нито до гражданите”.

Той даде пример със ситуацията в “Столичен автотранспорт“, където въпреки увеличението на възнагражденията през миналата година продължава сериозният недостиг на кадри. “Въпреки увеличението на заплатите и въпреки допълнителните средства, които бяха предоставени, днес в “Столичен автотранспорт“ продължават да липсват около 300 водачи“, посочи Чаушев.

Той подчерта и че при ограничени ресурси приоритетите трябва да бъдат насочени към подобряване на ефективността и условията на труд.

“Пари за подобряване на ефективността на дружествата явно няма. Но пари за закупуване на стари автобуси на десет пъти по-висока цена – има. Пари за комисиони по договори за доставки на природен газ през посредници също има“, каза заместник-кметът.

Според него исканията на служителите в транспорта следва да бъдат адресирани и към ръководствата на самите дружества.

“Тези дружества имат директори и бордове, които са назначени от Столичния общински съвет. Именно те управляват системата и именно те трябва да дадат отговор на първо място“, заяви Чаушев. Той подчерта още, че Столична община остава отворена за разговори със синдикалните организации, но те трябва да се водят в рамките на реалистични решения.

“Ние не можем да продължаваме да наливаме средства в пробита каца. Средства се дават там, където има ефективност и където резултатът може да бъде видян“, каза още Чаушев.