Състоянието на Тейлър Суифт достигна 2 милиарда долара

Състоянието на американската певица Тейлър Суифт е нараснало до 2 милиарда долара, пише сп. „Форбс".

Суифт влезе в клуба на милиардерите през октомври 2023 г. благодарение на приходите от турнето си Eras Tour и стойността на музикалния си каталог.

„Форбс" отбелязва, че тя е първата звезда на музиката, намерила място в класацията на милиардерите предимно благодарение на творчеството си и концертната си дейност.

Състоянието на Тейлър Суифт включва почти 800 милиона долара, натрупани от авторски хонорари и турнета, както и музикален каталог, оценен на около 600 милиона долара, и недвижимо имущество на стойност около 110 милиона долара.

В общата класация на знаменитостите милиардери Суифт заема седмото място. Миналия месец беше оповестено, че тя е най-продаваният изпълнител на 2025 г.

На челна позиция е режисьорът Стивън Спилбърг със състояние от 7,1 милиарда долара, следван от колегата си Джордж Лукас с 5,2 милиарда долара. Още трима режисьори попадат в класацията - Питър Джаксън (девето място с 1,9 милиарда долара), Тайлър Пери (13-о място с 1,4 милиарда долара) и Джеймс Камерън (19-о място с 1,1 милиарда долара).

Сред 22-те знаменитости, намерили място в класацията на милиардерите, са още Опра Уинфри (пето място с 3,2 милиарда долара), рапърът и продуцент Джей-Зи (шесто място с 2,8 милиарда долара) и съпругата му Бионсе (21-во място с 1 милиард), Брус Спрингстийн (15-о място с 1,2 милиарда долара), Арнолд Шварценегер (16-о място с 1,2 милиарда долара).

С по 1 милиард долара, класирани съответно на 20-о и 22-ро място, са певицата Риана и рапърът и продуцент Доктор Дре.

(БТА)