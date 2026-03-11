Запрянов: Гръцката батарея "Пейтриът" вече е в дежурство, имаме пълно прикритие

Гръцката система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" е вече в дежурство, имаме пълно прикритие, заяви пред журналисти в парламента служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Той участва в заседанието на ресорната комисия по отбрана.

Гърция увери България, че ще окаже помощ за противоракетната защита на страната ни със средства за противовъздушна отбрана и военен персонал, съобщиха Министерството на отбраната на 6 март. Същият ден министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас съобщи, че страната ще окаже подкрепа на България със средства за противовъздушна отбрана и персонал, които ще бъдат разположени в Северна Гърция и ще покриват голяма част от българската територия.

Утре идва министърът на отбраната на Гърция. Ние реално започваме да изпълняваме всички неща, които сме разгърнали – и авиацията, и включването на батареята „Пейтриът” в дежурство. Тя вече е в дежурство 16 часа, след като те обявиха, и имаме пълно прикритие. Извършили сме съответните подготовки на нашата система за ПВО. Нито една ракета не е дадена на никого, ракетите са си тук на всички системи. Нашите войски за противовъздушна отбрана са много добре подготвени и те също участват, обясни министърът на отбраната.

Всичко това го правим, не защото има непосредствена военна заплаха за България, но ние сме длъжни при потенциални заплахи да взимаме мерки и надграждаме съществуваща система в мирно време, с някои системи – нищо повече, каза още Запрянов. Нашите войски за ПВО са много добре подготвени и те също участват, заяви Запрянов. Той допълни, че това не се прави, защото има директна военна заплаха за България. Длъжни сме да вземем мерки и за потенциални заплахи. Надграждаме съществуващата система в мирно време с някои усилени дежурства, нищо повече, коментира министърът.

Попитан дали има възможност за преместване на американските военни самолети оъ летище "Васил Левски", той заяви, че се разглежда въпроса. Идеята на служебния премиер е да се намали натоварването на летището в София, защото след 15 април се увеличава броят на полетите. Тази задача не е толкова спешна, но ще работим, за да я реализираме, обясни Запрянов и уточни, че разрешението за военните самолети е до 31 май.

От военното ни министерство обясниха, че в зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка система за противовъздушна отбрана "Пейтриът", която ще осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 ще подсилват защитата на въздушното пространство на България. Двама гръцки офицери от Военновъздушните сили ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване.

Има ратифицирано споразумение между България и Гърция за презгранични операции. Нашите самолети и гръцките могат заедно да патрулират, отбеляза министърът.

Относно евентуалното временно разполагане на американски самолети във военновъздушната база „Михаил Когълничану“ край Констанца в Румъния Атанас Запрянов каза, че това са двустранни отношения и към България няма други искания.