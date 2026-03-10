Актрисата Лейтън Мийстър обича да е офлайн

Лейтън Мийстър призна, че обича да оставя телефона си и да бъде офлайн.

39-годишната актриса се радва на много успешна кариера и слава, но признава, че все още се наслаждава на простичките неща в живота, когато има свободно време.

Звездата ходи на СПА, чете, реди пъзели.

"Аз наистина обичам да ходя на СПА и да имам СПА ден. И аз наистина обичам да оставям телефона си. Аз обичам да седя и да чета, и аз обичам да редя пъзели. Но повече от всичко, смятам, че грижата за себе си за мен изглежда просто да говоря позитивно за себе си", обясни тя в интервю за "People".

Още за нея четете в teenproblem.net