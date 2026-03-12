Радев: Караиванова притежава необходимите качества за подуправител на БНБ

Карина Караиванова притежава необходимите институционални качества и професионален опит да изпълнява отговорностите на подуправител на БНБ и ръководител на управление “Емисионно“. Това заяви гуверньорът на БНБ Димитър Радев в парламентарната комисия по бюджет и финанси преди изслушването на кандидата за подуправител на централната банка Карина Караиванова.

Радев представи кандидатурата на Караиванова и отбеляза, че предложението се прави в момент, в който БНБ навлиза в нов етап от своето институционално развитие, свързан с присъединяването на България към еврозоната.

“От перспективата на централната банка този процес изисква съчетание между институционална приемственост, професионална експертиза и способност за ефективно участие в рамките на евросистемата“, каза Радев и обясни, че в този контекст управление “Емисионно“ ще има съществена роля в прилагането на решенията по паричната политика на евросистемата.

Гуверньорът на БНБ подчерта, че това поставя високи изисквания към неговото ръководство както по отношение на професионалната експертиза, така и по отношение на институционалния опит.

По думите му Караиванова притежава изключителен професионален опит в областта на публичните финанси, финансовото регулиране и международните финансови институции.

“През последните 7 години тя представлява България в Борда на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие. В периода преди това е между 2016 и 2019 г. тя е председател на Комисията за финансов надзор“, подчерта гуверньорът на БНБ и посочи, че между 2012 и 2016 г. Караиванова заема длъжността зам.-министър на финансите, като в това си качество представлява България в управителните органи на Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд и Черноморската банка за търговия и развитие.

През същия период Караиванова е и алтернативен гуверньор за България в Международния валутен фонд.

“С оглед на предстоящото участие на България в еврозоната и нарастващата роля на БНБ в рамките на евросистемата съм убеден, че предложеният кандидат ще допринесе за ефективното изпълнение на функциите на централната банка и за нейното институционално развитие“, каза още Радев по време на представянето на кандидатурата ѝ.