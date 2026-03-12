Тръмп: Да попреча на злата империя Иран е по-важно от цените на петрола

Американският президент Доналд Тръмп отново отправи остри думи към Иран, определяйки я като “зла империя”.

Високите цени на петрола могат да бъдат от полза за САЩ, каза Тръмп в съобщение в Truth Social. Американският президент добави, че възпирането на иранския режим от придобиването на ядрени оръжия е по-важен приоритет за него.

“Съединените щати са най-големият производител на петрол в света, така че когато цените на петрола се повишат, ние печелим много пари. За мен, като президент, е много по-важно и интересно да попреча на злата империя Иран да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток и всъщност целия свят“, добави Тръмп.

Изказванията на Тръмп са любопитни, съпоставяйки ги с коментара му относно цените на петрола от вчера. По време на изяви в щатите Кентъки и Охайо Тръмп заяви, че цените на петрола ще паднат. „Те ще паднат повече, отколкото някой може да си представи“, заяви президентът по време на посещение в фабрика в Синсинати, Охайо.

Според данни на автомобилния съюз AAA през миналия месец цените на бензина са се повишили средно с 61 цента на галон както в Кентъки, така и в цялата страна. Според местна телевизия Тръмп е обявил, че САЩ ще намалят “малко“ стратегическите си резерви от петрол.

В социалните медии Тръмп определи вчера поскъпването като “много малка цена“ за премахването на иранската ядрена заплаха. Само “глупаците“ биха видели нещата по друг начин, каза той. Според проучване на Ройтерс около един на всеки четирима американски граждани подкрепя американско-израелската атака срещу Ислямската република.