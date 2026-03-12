Новият модел на живот ще се гради върху баланса между здраве, среда и образование

Как ще изглежда начинът ни на живот в близките години – от градовете, в които живеем, през образованието и модата, до грижата за психическото и физическото ни здраве? Отговори на тези въпроси потърси специалният проект на Bulgaria ON AIR „Бъдещето: Начин на живот“, който беше излъчен на 8 март в ефира на телевизията, в социалните ѝ мрежи и на сайта на медията, както и онлайн в платформите на Dnes.bg и Investor.bg.

Във фокуса на проекта бяха ключовите фактори, които оформят качеството на живота днес и утре – архитектурата на съвременните градове, устойчивата мода, ролята на образованието, значението на културното наследство, активния начин на живот и психичното здраве. Водещ на дискусията беше журналистът и продуцент на „Директно“ по Bulgaria ON AIR Калина Донкова, а в разговора се включиха експерти и визионери от различни сфери.

„Дълги години стремежът на архитекти и инженери е да създадем перфектна машина за живот. Ние поставяме в центъра на чертожната дъска не стените и колоните, а самия човек, след това изграждаме неговата среда“, коментира управителят на инвестиционната компания в областта на архитектурата и строителството „Конструктив България“ арх. Вержиния Николова. По думите ѝ в обществото се заражда силна тенденция към търсене на по-добър ментален комфорт.

„Когато проектираме сгради, ние всъщност създаваме сценарии за живота на хората и тяхната социална среда“, допълни тя, като обясни и концепцията за когнитивните градове – естествено развитие на смарт градовете, които се самоусъвършенстват чрез данни и технологии.

Модата също се променя заедно с начина ни на живот. Според снователя и управител на дамска мода "ELLEN MORE” Антоанета Антонова, управител на дамска мода "ELLEN MORE”, устойчивият стил е все по-важен за съвременния човек.

„Много работим с клиенти върху т.нар. „умна мода“ – какво иска една жена да направи, когато застане пред гардероба. Тя иска няколко взаимосвързани неща и да не го мисли“, посочи Антонова. Тя подчерта и екологичната страна на модната индустрия: „Бързата мода много уврежда околната среда. Бих искала да апелирам към хората да четат етикетите и да подкрепят местните брандове.“

В проекта беше поставен акцент и върху ролята на културното наследство като част от съвременния начин на живот. „Културното наследство и дестинациите, които разполагат с този ресурс, са естествено продължение на градската ни среда и на начина ни на живот“, подчерта директорът на Историческия музей в Петрич инж. Катя Стоянова. Тя даде пример с развитието на античния град Хераклея Синтика като културна и туристическа дестинация: „Когато ресурсът бъде разработен, всички други елементи се интегрират в общ продукт и това носи допълнителна стойност за посетителите.“

Образованието остава ключов фактор за по-високо качество на живот, посочи ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. Миглена Темелкова. „Образованието е предпоставка за по-добър начин на живот, за по-висок жизнен статус и повече благополучие“, каза тя. Според нея се променя и профилът на студентите: „Днес младите хора търсят обучение, което най-малкото е в хибридна среда и се преподава по иновативен начин.“

Темата за здравословния начин на живот и дълголетието беше представена от треньора и нутриционист Радослава Тодорова – Рори. „Физическото и психическото здравословно състояние са едно цяло и не би трябвало да ги разграничаваме. Чрез спорт и активност превантивно се грижим и за нашия мозък, и за психичното си състояние“, обясни тя. По думите ѝ активният човек на бъдещето е този, който се грижи за себе си цялостно – чрез движение, сън, хранене и средата, в която живее.

Психичното здраве беше поставено в центъра на разговора и от клиничния психолог д-р Цветелина Шопниколова от ДКЦ „Черни връх“. „Физическото благополучие е основата, от която можем да преминем към социалното и професионалното развитие“, посочи тя. Според специалиста все повече хора започват да обръщат внимание на вътрешния си свят: „Важно е човек да се научи да чува тялото и душата си и да търси отговорите първо навътре в себе си.“

Основният извод, с който се съгласиха всички участници в специалния проект на Bulgaria ON AIR „Бъдещето: Начин на живот“, е че качеството на живота вече не се определя само от доходи и технологии, а от средата, здравето, образованието и културната идентичност, които заедно оформят визията за обществото на бъдещето.

Цялата дискусия може да проследите на Bgonair.bg и YouTube на Bulgaria ON AIR.

Bulgaria ON AIR е една от четирите водещи национални телевизии в страната с национално покритие и политематичен профил. Тя е една от двете телевизии, които са част от портфолиото на втората най-голяма и предпочитана на медийна група в България – Investor Media Group.

Партньори на „Бъдещето: Начин на живот“ са: „Конструктив България“, „Висше училище по телекомуникации и пощи“, Дамска мода "ELLEN MORE", Исторически музей-Петрич и Община Петрич.

Медийни партньори са: Dnes.bg, Investor.bg, Tialoto.bg, Puls.bg и Az-jenata.bg.