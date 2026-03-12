Бащата на Николай Златков прибрал тялото му без знанието на майка му

Казусът "Петрохан" се заплита все повече. Майката на един от загиналите, Николай Златков, разкри, че бащата на момчето е взел тялото му без тя да знае.

Ралица Асенова твърди, че тя многократно е молила бащата на Ники да не прибира тялото на сина им и да я подкрепи в битката за справедливост.

Ето какво още пише тя:

Действията, предприети днес от страна на бащата на Ники във връзка с тялото на нашия син са извършени изцяло против моята воля и без моето съгласие!!!

Още от първия момент след трагедията настоявам единствено за едно – истината за смъртта на сина ми да бъде напълно разкрита. За мен това означава всички обстоятелства около неговата смърт да бъдат изяснени по безспорен начин, включително чрез независими и безпристрастни експертизи.

Решението на бащата на Ники да предприеме действия, които на практика възпрепятстват тази възможност, е направено без мое знание и против ясно изразената ми позиция. Аз не съм давала съгласие за подобни действия. И многократно го помолих през последните дни да не взима тялото на Ники и да ме подкрепи в борбата ми за истината.

До този момент не са ми ясни мотивите, поради които той е избрал да постъпи по този начин. За мен това поведение представлява предателство както към търсенето на истината, така и към паметта на нашия син. Предателството беше абсолютно непоносимо за Ники както и лъжата.

Като майка на Ники аз ще продължа да настоявам за пълно и обективно разследване на всички факти и обстоятелства около неговата смърт. Това е мой дълг както към него, така и към всички убити на Петрохан и Околчица.

На т.нар. баща на Ники само искам да кажа, че истината за убийството на Ники няма да бъде погребана заедно с него. Той живееше според стремежа си за Истина и Свобода и аз ще се боря до край за това му право.

Преди шест дни прокуратурата освободи телата на тримата, открити мъртви под връх "Околчица". Семействата обаче отказаха да ги вземат, преди да получат пълният набор от експертизи и документи, обясняващи какво се е случило с тях.

Тъй като родителите на Златков са разделени, но и двамата са наследници, те са уведомени чрез електронно съобщение, с оглед уточняване на процедурата по предаване на тялото. Двамата родители имали различно желание за погребението на младежа.

Според 24 часа майката на Златков - Ралица Асенова, искала да извършва ритуал, баща му пък бил против.