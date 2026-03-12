Древната сила на кукерските маски ще оживее на EXE Winter Festival Bansko

Традиционно в стила на организаторите от ЕХЕ, сцената на EXE Winter Festival Bansko ще придобие необикновена визуална идентичност. Сценографията е вдъхновена от българската маскарадна традиция и създадена от майсторите на Йорданови АРТ, едно от най-разпознаваемите имена в съвременното интерпретиране на кукерските символи.

В основата на концепцията стои древният обичай Сурва, символ на пречистване и прогонване на злото. Повече от половин век семейство Йорданови съхранява и развива тази традиция чрез изработката на ритуални маски. Днес Йорданови АРТ, водени от Людмил Йорданов – трето поколение майстор-занаятчия – превръщат традиционните техники в съвременно визуално изкуство.

Специално за EXE Winter Festival те създават внушителна двуметрова маска, която ще се издига над DJ сцената и ще бъде централен елемент от сценографията. Маските на Йорданови АРТ ще бъдат интегрирани в цялостната визуална концепция на фестивала, превръщайки сцената в пространство, където древната символика среща съвременната електронна култура.

Освен сценичната инсталация, на фестивала ще се включи и групата „Йорданови Арт и приятели“, която ще представи автентичен кукерски танц. Създадена преди шест години, групата вече има редица международни участия – в Южна Корея, Сардиния, Хърватска и Словения – както и множество отличия от фестивала Сурва в Перник, включително златен медал за войвода, награда на публиката и бронзова маска за цялостно представяне.

Работата на Йорданови АРТ е призната и на международната художествена сцена – техни маски са представяни на престижното биенале Homo Faber във Венеция. Людмил Йорданов съчетава ролите на артист, преподавател и пазител на традицията, като превръща българските маскарадни символи в част от глобалния визуален език на съвременното изкуство.

Сценичната концепция на EXE Winter Festival Bansko показва как древни ритуали и съвременна музикална култура могат да съществуват в общо пространство. Кукерските маски се превръщат в живи символи на сцената – мост между минало и настояще, между фолклор и модерна електронна енергия.