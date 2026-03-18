Зендая показа най-хитовия маникюр за пролетта - ягодово мляко

Зендая е истинска модна икона и неведнъж е доказвала това. 29-годишната актриса редовно впечатлява с тоалетите си, независимо дали е на престурне, с което промотира филмите си или на специални филмови награди. А и винаги подбира подходящи аксесоари, обувки, грим. Така че - определено можем да кажем, че знае кое е модерно и какви ще са тенденциите.

В последните дни на зимата сме, скоро официално посрещаме пролетта и е ясно, че идват нови трендове.

През миналата седмица Зендая присъства на събитие на Седмицата на модата в Париж и именно там показа един от най-модерните маникюри за пролет 2026 г.

Става дума за нокти в нежно ягодово розово.

Звездата позира по бяла рокля, с висока яка, черен колан, широка пола - къса отпред и дълга отзад.

От кадрите се вижда, че ноктите ѝ са лакирани едновременно семпло, но и впечатляващо. Те са в нежен, светъл, млечен нюанс на розовото. Изглеждат лъскави и леко прозрачни.

Може да се каже, че маникюрът в ягодово мляко ще е абсолютен хит за топлите месеци. Розовото винаги е било сред цветовете на пролетта - в тон с цъфналите дървета, все повечето цветя навън, веселото и положително настроение, пролетните залези вечер.

