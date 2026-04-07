АПИ спира 24-часовата пътна помощ за леки автомобили. Това стана ясно по време на среща с представители на бранш "Пътна помощ“, информират от МРРБ. На срещата присъства и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов.

Според министър Найденов е необходимо да се възстанови пазарната икономика, за да може всички фирми, оказващи пътна помощ в цялата страна да работят свободно, предава агенция Фокус.

Причина за срещата бе извършването на дейности по "Осигуряване на 24-часова пътна помощ със специализирана техника за репатриране на състав от лекотоварни автомобили до безопасна трафик точка – извън обхвата на автомагистрален участък“, възлагани от Агенция "Пътна инфраструктура“.

"Не може да има монопол при оказване на пътна помощ от определени фирми и досегашната практика трябва да бъде спряна незабавно, а фирмите, работещи в бранша трябва да се конкурират по между си“, категоричен бе Найденов. Той подчерта, че тази дейност е била опорочена през последната година и пое ангажимент да се възстанови правото на свободен избор на гражданите на пътя.

По време на срещата от Агенция "Пътна инфраструктура“ съобщиха, че спират да предоставят този вид услуга, а постъпилите към момента в АПИ допълнителни задания за тази дейност, за месец март и април 2026 г., са върнати. Днес Агенцията публикува на официалната си страница справка с всички възложени допълнителни задания за 24-часова пътна помощ, договорите, по които е предоставяна, фирмите изпълнители и разплатените суми.

Агенцията подчертава, че никога не е вменявала задължителни услуги и нито една услуга, предоставяна от държавна администрация не може да бъде задължителна.

Във връзка с извършваните подобни дейности от изпълнителите по договорите за текущ ремонт и поддържане на АПИ в периода септември 2025 г. до февруари 2026 г. са назначени проверки. Проверки се осъществяват, както от вътрешните контролни звена на АПИ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, така и от правораздавателните институции – МВР, ГД "Национална полиция“.

От АПИ бяха категорични, че ще продължат да обезопасяват пътното платно от аварирали автомобили по съществуващите дейности от договорите за текущ ремонт и поддържане.