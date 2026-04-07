Велики вторник от Страстната седмица е днес. Във Велики вторник продължават поученията, които богослужебните текстове ни предлагат през тази седмица. Посочва се на какво се дължи духовното безплодие. То образно е представено в изобличението на Иисус Христос към фарисеите и книжниците. В тяхно лице Спасителят бичува лицемерието, което винаги е причина да нямаме духовността, нужна за истински християнски живот.

Църквата ни призовава и към духовна бдителност чрез притчата за неразумните девици, защото "никой не знае деня и часа, в който Човешкият Син ще дойде". В основната песен и днес се пее: "Ето, Младоженецът идва в полунощ и блажен е този, когото Той намери буден, а недостоен е онзи, когото намери безгрижен; внимавай, душо моя, да не те налегне сън и да бъдеш предадена на смърт пред затворените врати на царството!".

Притчата за десетте девици е една от поредицата поучителни разкази, с които Христос при последното Си влизане в Йерусалим наставлява Своите ученици, за да ги подготви за времето, когато след Неговата кръстна смърт и възкресението Му вече ще бъдат сами.

Друга притча, припомняна днес, е тази за талантите: един господар раздал на подчинените си различни суми пари (талантът е значителна сума), за да ги стопанисват, докато той отсъства. След време, когато се прибрал, той поискал сметка от тях. И се оказва, че едни са стопанисвали добре повереното богатство и от това спечелили за господаря си. Докато един служител заровил таланта в земята и го върнал на господаря в същия размер, но бил наказан, защото не разработил таланта си, за да спечели за себе си и за собственика.

На всекиго от нас е даден от Бог някакъв талант, но не бива да заравяме таланта си в земята, както е направил ленивият човек. Талантът (и в преносния смисъл на думата) ни е даден за наша лична полза, но ще ни се поиска отчет. Затова нека се потрудим, да дадем плод!

(проф. Иван Желев, БТА)