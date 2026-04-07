Предизборна офанзива в Унгария: Пристига и Джей Ди Ванс

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще бъде на посещение в Унгария днес и утре. Той ще се срещне с официални представители преди парламентарните избори, смятани за най-трудните за премиера Виктор Орбан от 2010 г., предаде БНР.

Посещението идва в момент, когато опозиционните партии набират подкрепа в последните социологически проучвания.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс ще разговаря с министър-председателя Виктор Орбан в навечерието на парламентарните избори, които ще определят политическата съдба на премиера-националист, пише Франс прес.

Ванс, който ще бъде придружен от съпругата си Уша, също така ще произнесе реч за богатото партньорство между САЩ и Унгария, се посочва в изявление на Белия дом.

Орбан, който има близки връзки с администрацията на президента Доналд Тръмп, е изправен пред най-сериозното предизвикателство за управлението си от години, пишат световните агенции. Ако партията му спечели изборите тази неделя, той ще започне петия си пореден мандат на поста. Независими социологически проучвания обаче показват, че неговият консервативен съперник Петер Мадяр води в надпреварата.

Миналия месец Тръмп подкрепи Орбан, като го определи като "силен лидер, който е показал на целия свят какво е възможно, когато защитаваш границите си, културата си, наследството си, суверенитета си и ценностите си" във видеообръщение от Овалния кабинет.

Пътуването на Ванс следва посещението в средата на февруари на държавния секретар Марко Рубио в Унгария.

От завръщането си на власт през 2010 г. Орбан нееднократно е влизал в конфликти с Европейския съюз, а лидери от Полша и Ирландия осъдиха близките връзки на правителството му с Москва.

Орбан редовно блокира вземането на решения във външната политика на ЕС, използвайки правото си на вето, включително като задържа санкции срещу Русия заради инвазията ѝ в Украйна и спира предоставянето на помощ за Киев.

Ако претендентът му Мадяр и неговата партия "ТИСА" спечелят изборите, се очаква той да подобри отношенията с ЕС и да отблокира милиарди евро за Унгария, които Брюксел е замразил заради съмнения, свързани с върховенството на закона и други въпроси.