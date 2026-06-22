Гледан от 500 000 души: Спектакъл, посветен на Майкъл Джексън, идва в София

Спектакълът "This is Michael", посветен на музикалното наследство на Майкъл Джексън, ще бъде представен в София на 2 април 2027 г. Събитието ще се състои в Зала 1 на НДК.

Продукцията пристига у нас след представяния на големи сцени в Европа, Латинска Америка и Азия. Шоуто е създадено като сценичен поклон към Краля на попа и проследява част от най-разпознаваемите моменти от неговите концерти, хореографии и песни.

В програмата са включени едни от най-популярните хитове на Майкъл Джексън, сред които "Thriller", "Billie Jean", "Beat It", "Smooth Criminal", "Bad" и "Black or White".

"THIS IS MICHAEL" е повече от стандартен концертен формат. Спектакълът комбинира музика на живо, танцови изпълнения, визуални ефекти и хореография, вдъхновена от сценичния стил на Майкъл Джексън.

Лени Джей в ролята на Майкъл Джексън

В центъра на продукцията е Лени Джей, който влиза в образа на Майкъл Джексън. Той е представян като артист, получил признание от семейство Джаксън за близостта на вокала и сценичния си образ до този на поп легендата.

На сцената в София ще излязат международни музиканти, беквокалисти и танцьори, които пресъздават енергията на концертите на Майкъл Джексън с внимание към детайлите - от танцовите номера до изпълненията на живо.

Шоу, гледано от стотици хиляди зрители

След турнета в Европа, Латинска Америка и Азия "This is Michael" се утвърждава като една от големите международни продукции, посветени на творчеството на Майкъл Джексън. Спектакълът е привлякъл близо 500 000 зрители по света.

Сред сцените, на които е представян, са Luna Park Stadium в Буенос Айрес, Arena Monterrey в Мексико, както и театри и концертни зали в Испания, Сингапур и Близкия изток.

Организаторите поставят акцент върху музикалното изпълнение, мащаба на продукцията и международния състав. Идеята е шоуто да върне публиката към различните лица на Майкъл Джексън - от експлозивните танцови хитове до по-емоционалните балади.

"This is Michael" е представян като спектакъл, който не е просто концерт, а цялостно сценично преживяване, изградено около музиката и образа на един от най-влиятелните артисти в поп историята.