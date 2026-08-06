Магията на класическата музика завладява курорта "Св. св. Константин и Елена" с Марио Хосен и световни виртуози

Курортен комплекс Св. св. Константин и Елена има удоволствието да обяви поредица от изключителни музикални събития, които ще превърнат лятото в незабравима феерия от звуци и емоции. Пригответе се за вечери, изпълнени с виртуозно майсторство и вдъхновяващи изпълнения.

В центъра на това музикално събитие е световноизвестният цигулар Марио Хосен – основател и артистичен директор на фестивала. Познат с изключителното си техническо майсторство и дълбока музикалност, Хосен е концертиращ артист с редица престижни награди и участия на най-големите световни сцени. Неговите изпълнения оставят траен отпечатък и обещават едно незабравимо преживяване.

Фестивалът ще посрещне и други изтъкнати имена от световната музикална сцена, сред които италианският флейтист Марио Карбота, българската виолончелисткa Лилиана Кехайова, цигуларите Павел Верников и Светлана Макарова от Швейцария и Израел, бандонеонистът Клаудиуш Баран и цигуларката Юстина Баран от Полша, австрийският виолист Владимир Косяненко, хърватската пианистка Весна Подруг, българският кларинетист Илиан Илиев и сопраното Мичико Дате от Япония.

Концертната програма е внимателно подбрана, за да предложи разнообразие от стилове и преживявания. Тя е част от Международен музикален фестивал „Варненско лято“ и се реализира с подкрепата на „ММФ Варненско лято“ и Община Варна.

Насладете се на тази феерия от звуци и емоции на следните дати и локации:

На 5 август от 20:00 ч. в Astor Garden – Розариум ще се състои откриващата гала вечер „От класиката до тангото“, включваща произведения от Хайдн, Моцарт, Брамс и Астор Пиацола.

На 7 август от 20:00 ч. на откритата сцена при Часовниковата кула на Хотел Приморски публика ще може да чуе концерта „От барока до модерността“ с творби от Льоклер, Моцарт, Шуберт, Шостакович и Барток.

На 8 август от 19:30 ч. в лоби пространството на Ensana Aquahouse Hotel ще се проведе гала финалът „Музиката на света“, предлагащ богата палитра от композиции на Ботезини, Дворжак, Прокофиев, Пиацола, Пушкарьов и Монти, както и специалния проект „Музикален мост“ между България и Япония. Този концерт ще бъде ВИП събитие с дрескод, обещаващо елегантна и изискана вечер.

Този музикален фестивал предоставя незабравими моменти с музика на световно ниво в една от най - вдъхновяващите морски дестинации. Пълната програма може да откриете на: visitstconstantine.bg/events.

Очакваме Ви да споделим заедно магията на музиката в курорт Св. св. Константин и Елена!