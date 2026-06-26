Без крайности и глад: Фитнес режимът, който държи Емили Блънт във форма

От циничната модна кралица Емили Чарлтън в „Дяволът носи Прада 2“ до свръхестествено надарената метеороложка Маргарет Феърчайлд в новия филм на Стивън Спилбърг „Денят на разкритията“, Емили Блънт е една талантлива (и заета) жена. Но тя все още намира време за редовни тренировки.

Въпреки че рутината ѝ може да се променя в зависимост от ролята, която играе – и нивата ѝ на енергия в даден ден – треньорът на актрисата казва, че четирите седмични сесии на Емили следват специален метод, който се основава на танците.

„Тренирах балет дълго време и през годините моят метод на движение се е развил, за да съчетае танци, пилатес, йога, високоинтензивни интервални тренировки (HIIT), силови тренировки и многопосочно движение“, казва треньорката Моника Истууд пред Women's Health. Тя работи с Блънт повече от 12 години и споделя, че при всичките ѝ тренировки долната част на тялото работи в синхрон с горната.

Що се отнася до Емили, нейните тренировки често включват HIIT сесии и силови тренировки за изграждане на чиста мускулна маса, повишаване на сърдечносъдовата издръжливост и подобряване на мобилността, като фокусът е силно насочен към силата на торса и стойката.

Днешната тренировка е фокусирана главно върху ръцете, но Истууд казва, че тя все пак натоварва цялото тяло, помагайки за изграждане на сила, мобилност, баланс и мощ.

Тренировката на Емили Блънт за стегнато тяло

► Изпълнявайте 10 повторения на страна за всяко упражнение (30 повторения за скоковете)

► Изпълнявайте всички упражнения като последователност.

► Повторете серията три пъти.

► Истууд използва тежести от 2-5 килограма, но препоръчва да изберете натоварване, което ви предизвиква. Ако искате, може да изпълнявате тренировката и без тежести.

1. Кръгове с крака с реверанс

Изпълнете кръгово движение с крак, докато се спускате в поклон.

Движете ръцете в кръг заедно с движещия се крак, като държите дланите си обърнати нагоре.

Докато се покланяте, протегнете ръцете си напред с длани една към друга.

2. Клек на един крак с повдигане на крака

Спуснете се в клек на един крак, като издърпате ръката от същата страна напред.

Докато се изправяте, избутайте тази ръка над главата си, докато повдигате противоположния крак.

Дръжте тежестта центрирана върху седалищния мускул от страната на опорния крак, за да подобрите баланса и стабилността си.

3. Арабеск

Застанете в позиция за напад с ръце, изпънати напред.

Избутайте задния крак назад, след което го спуснете, докато пръстите ви докоснат пода.

Останете с леко свито коляно на опорния крак, за да поддържате допълнително напрежение.

Вдигнете ръцете настрани, като дланите са насочени надолу.

Протегнете се отново напред, докато задният крак допира земята, и се подгответе за следващото повторение.

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Източник: Tialoto.bg