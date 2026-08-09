Талисманът гръцко око пази срещу зли очи

Всички сме чували, че някой може да ни погледне с лошо око и да ни урочаса. Понякога „хващаме“ уроки и когато ни се зарадват, дори близки. Въпреки че вредата може да се смята за неволна, все пак има хора с лоша енергия, които ни завиждат и не биха се зарадвали искрено за нас.

Ето защо вярваме, че някои символи на късмет и против уроки могат да ни защитят.

Такова е гръцкото око против уроки Mati, което пътуващите често на ваканции до Гърция са виждали и вероятно някои и са си го купили.

Кои хора се смятат за най-уязвими от зли очи?

В гръцката традиция бебетата и малките деца се считат за най-податливи към злото око – затова много гръцки бебета носят мънисто Mati, прикрепено към дрехите им още от раждането. Жените традиционно се смятат за по-уязвими от мъжете. Хората, които видимо се справят добре по отношение на здраве, богатство, красота или професионален успех, също се считат за по-изложени на негативни енергии, защото привличат повече възхищение и потенциално завистливо внимание.

Историята на синьото око от Древна Гърция до днес

Идеята за злото око е древна и широко разпространена – за нея има сведения още в Древна Месопотамия около 3000 г. пр.н.е., както и в Древен Египет, Древна Гърция, Древен Рим и в средновековния ислямски свят и други култури. Според западни източници, археологическите находки потвърждават, че гърците от класическия период са вярвали в злите очи и са използвали амулети като форма на защита.

Съдове за пиене с изображения на очи, са били използвани както в ежедневието, така и в ритуален контекст.

Източник: Гръцко око за защита против уроки