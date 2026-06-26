Като две капки вода - Кейт и Лила Мос поведоха звездния моден парад в Париж

Париж отново се превърна в световна столица на модата, привличайки на едно място някои от най-големите имена от индустрията, киното и шоубизнеса. Бляскави визии, смели модни решения и безупречен стил белязаха поредицата от ревюта и събития, които събраха знаменитости, модели и инфлуенсъри от цял свят. Фотографските обективи не пропуснаха нито един детайл от звездния парад, превърнал улиците и модните подиуми в истинска сцена на елегантността.

Сред множеството известни лица особено внимание привлякоха представители на различни поколения модни икони, които доказаха, че стилът няма възраст. Атмосферата беше изпълнена с усещане за лукс, увереност и творческа свобода, а всяка поява се превръщаше в тема за разговор сред почитателите на модата. Сред най-обсъжданите гости безспорно бяха легендарният супермодел Кейт Мос и нейната дъщеря Лила Мос, които за пореден път демонстрираха защо са сред най-влиятелните имена в света на модата.

52-годишната Кейт Мос отново доказа, че възрастта никога не трябва да е пречка за това да изглеждаш и да се чувстваш добре. Тя демонстрира своя сексапил в черна дантелена жилетка, под която не носеше сутиен, пристигайки за дефилето на новата мъжка колекция на Saint Laurent. Тя комбинира жилетката с черни дънки и стилен блейзър.

Към Кейт се присъедини и дъщеря ѝ Лила Мос, която уверено върви по стъпките на майка си в модата. 23-годишният модел бе облечена в шикозна минирокля с флорални детайли. Тя завърши визията с кафяви токчета и пусната коса.

Лила постепенно започва да изгражда собствено име в модната индустрия, но често разчита на майка си както за съвети, така и за дрехи. Младата дама признава, че поне веднъж седмично се „гмурка“ в гардероба на Кейт, за да извади нещо интересно, което да облече на официално събитие или среща с приятели.

„Мама ме заварва в нейния гардероб поне веднъж седмично, но аз знам, че ако нещо е забранено за носене, то ще бъде добре скрито“, казва Лила. „Така че, да, това винтидж яке от Dior е мое“.

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Източник: Tialoto.bg