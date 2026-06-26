Тенденции при чантите за лятото

Преди дни официално посрещнахме лятото. И това значи, че на хоризонта се задават нови тенденции в света на модата и красотата. Всички знаем колко важна част от визията е дамската чанта - и за удобство, и като стилен аксесоар, който напълно променя външния вид. Какви са тенденциите при чантите това лято? Вижте отговорите на "Vogue".

Мрежести чанти

Мрежестите чанти се завърнаха преди известно време и остават тук. Те са абсолютен хит за сезона, винаги се завръщат през лятото, когато хит са и мрежестите рокли за плажа, както и мрежестите топове. Чантите на дупки са идеални за пикници, плаж, пазар. Но вече се създават и по-стилни, шик версии, подходящи са офис, официални събития, барове и т.н. По някои от тях има бижута, камъчета, кожени елементи.

Канвас чанти

Още една лежерна и интересна тенденция за летния сезон. Кавнас чантите обикновено са сравнително големи, често са изработени от памук или лен, без цип и копчета са - отворени отгоре, затова най-често се излозват за шопинг - на хранителни продукти, книги, санитарни материали и т.н. Хубавото е, че издържат на тежест, еко са, с класически дизайн и разнообразни - по тях може да има различни картинки, букви, цифрни, бродерии, надписи и т.н. Изберете според вкуса си. Преди бяха основно пазарски, но вече са все по-модерни и се използват често.

С камъчета и бижута

Кой не обича доза блясък? През това лято определено няма да сбъркате с него. Огромен хит за сезона стават малки и големи чанти, които са с много украса по себе си - камъчета, мъниста, бижута, пайети, брокат, бродерии и т.н. Тези чанти определено разчупват визията, променят стила ви и веднага изпъкват. Преди се считаше, че те се носят основно за вечерни разходки, заведения, важни събития, но сега се използват и за обикновени разходки в квартала, за парка, за плажа и т.н.

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