Пенелопе Крус и Оливия Уайлд блестят с впечатляващи визии на червения килим

Холивуд отново се превърна в сцена на изтънчен стил и блясък по време на премиерата на новия филм The Invite, която събра на едно място някои от най-популярните имена в киното и шоубизнеса.

Събитието в Лос Анджелис, провело се на 24 юни, привлече огромно внимание не само заради звездния актьорски състав на продукцията, но и заради впечатляващите модни решения на червения килим.

А звездите на вечерта определено бяха Пенелопе Крус и Оливия Уайлд!

Безспорно най-голям интерес предизвика Пенелопе Крус, която успя да открадне вниманието и с изключително елегантна синя рокля, превърнала се в една от най-коментираните визии на вечерта.

Носителката на „Оскар“ демонстрира за пореден път защо е една от най-стилните жени в света на киното. Нейната леденосиня рокля съчетаваше класическа елегантност с модерна романтика. Прилепналият модел подчертаваше фигурата ѝ, а дълбокото деколте и деликатните блестящи акценти добавяха усещане за лукс и изтънченост.

Особено впечатляваща е долната част на роклята, която преминава в ефирна материя с лека текстура, напомняща пера. Движението на плата създава усещане за лекота и грация при всяка стъпка на актрисата. Крус допълни визията си с впечатляващи диамантени обеци и изискана прическа, която подчертаваше естествената ѝ красота и класическия холивудски чар.

Поводът за звездното събиране е премиерата на филма The Invite, в който участват Пенелопе Крус, Оливия Уайлд, Сет Роугън и Едуард Нортън.

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Източник: Tialoto.bg