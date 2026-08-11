Нов свръхдългуч се появи в НБА, по-висок е от Уембаняма

Отборът на Лос Анджелис Клипърс съобщи, че е привлякъл 226-сантиметровия център Джамарион Шарп.

Договорът на 24-годишния играч е двупосочен, което означава, че той ще прекара основната част от предстоящия сезон във филиала на тима в Лигата за развитие - Сан Диего Клипърс.

Със своите 226-сантиметра Шарп става най-високият играч, състезаващ се в момента в Националната баскетоблна асоциация на САЩ и Канада. До момента баскетболистът с най-голям ръст бе Виктор Уембаняма от Сан Антонио Спърс, който се извисява на 224-сантиметра над земята.

В кариерата си Шарп е играл за тима на Тексас Леджъндс в Лигата за развитие, както и в пуерториканския Вакерос де Баямон.