Тенденции при грима за лятото

Мина почти седмица, откакто посрещнахме лятото. И вече виждаме кои нови тенденции започват да завладяват топлия сезон. Гримът е истинско оръжие - подчертава естествената красота, променя визията, очарова. Кои са хитовете при него през това лято? Ето трендовете, според "Glamour".

Устни на супермодел от 90-те

Вече отдавна е ясно, че новите тенденции просто са добре забравени стари. Много ретро трендове се връщат на мода в последните години. Сега отново имаме завръщане от 90-те. По-конкретно - на устните на моделка от 90-те години. Това значи задължително да използвате кафяв молив за устни. Най-добре е да заложите на бежово или нюд червило и после да очертаете устните с молив в по-тъмен кафяв тон. Класическа и шик визия.

Течни сенки

Сигурно сте забелязали, че прозрачните, лъскави маникюри и обувки редовно стават хит за лятото в последните години. Наричат ги още желирани или водни. Е, сега това се пренася и върху грима за очи. Редовно може да използвате сенки за очи през летния сезон, стига те да са по-светли, меки, бляскави, лъскави, гладки, лъщящи - все едно са течни или разредени с вода. Дори леко мъгляви. Хитовите цветове са блестящо розово, лъскаво лилаво, бляскаво синьо и т.н. С тези сенки изглеждате магично.

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